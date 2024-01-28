للتسهيل على المواطنين.. قرار بشأن مشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانا

محمد اسماعيل - القاهرة - ينتظر الجمهور المصري، مشاهدة مباراة المنتخب الوطني اليوم مع الكونغو الديمقراطية في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتقام مباراة مصر والكونغو الديمقراطية، في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويتطلع المشجع المصري، لمتابعة مباراة الفراعنة والكونغو، بشكل مجاني، في ظل عشق كرة القدم من جانب الشعب المصري.

ويتم نقل مباريات البطولة الأفريقية على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.

قرار بشأن مشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانا

وفي ذلك الشأن، قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استمرار فتح المنشآت الرياضية ومراكز الشباب أمام المواطنين، لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني مع الكونغو بشكل مجاني.

ويعمل وزير الشباب والرياضة، على تسهيل مشاهدة المباريات على المواطنين، من أجل تشجيع ومؤازرة ومساندة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية، وتحقيق إنجاز جديد والتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وقام وزير الشباب والرياضة، بتوجيه المعنيين في المنشآت الرياضية، بتزويد جميع مراكز الشباب، بالأجهزة والشاشات العملاقة، لضمان مشاهدة جيدة للمواطنين.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري، نجح في الصعود لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد احتلاله وصافة المجموعة الثانية برصيد ثلاثة نقاط.

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