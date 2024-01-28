موعد مباراة العراق والأردن في كأس الأمم الآسيوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف محمد

يلاقي المنتخب العراقي نظيره منتخب الأردن غداً، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم آسيا 2024، والمقامة حالياً بدولة قطر.

وستنطلق صافرة بداية المباراة غداً، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، على إستاد " خليفة الدولي بقطر" بقطر.

وتمكن المنتخب العراقي من التأهل إلى دور الـ 16 من البطولة، بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، فيما تأهل منتخب الأردن ضمن أفضل ثوالث المجموعات، بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.

وتذاع مباريات البطولة، عبر شبكة قنوات " bein sports" القطرية، وقناة " SSC" السعودية، وقناة " Alkass" القطرية، وقناة " Abu Dhabi sports".