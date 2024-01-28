8 ميداليات حصيلة الفراعنة في بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة البارالمبي

ياسر رشاد - القاهرة - أسدل الستار على منافسات بطولة مصر الدولية للريشة الطائرة لذوي القدرات الخاصة في نسختها الأولى والمقامة على صالة رقم 3 و4 باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 23 وحتى 28 يناير الجاري.

ونجح منتخب مصر في التتويج بـ8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبية و7 برونزيات.

حيث حصلت ياسمينا عيسى على الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر عقب فوزها على الأوكرانية "نينا كوزولوفا" بنتيجة 2-0، ضمن منافسات الفردي بتصنيف SH6.

كما حصد أبناء النيل 7 ميداليات برونزية جاءت 4 منها في منافسات الفردي عن طريق كلًا من" :"رحمة أحمد - زينب السيد - شاهندة إبراهيم - عمر محمود" إضافة إلى 3 برونزيات في منافسات الزوجي بعدما توج الزوجي "عمر محمود وسيف الدين عمرو" ببرونزية منافسات زوجي الرجال، كما حصل الزوجي المكون من: "رحمة أحمد وشاهندة إبراهيم" على برونزية منافسات زوجي السيدات، أما عمر محمود وزينب السيد فحصدا برونزية الزوجي المختلط.

وشهدت البطولة مشاركة 140 لاعب ولاعبة من 25 دولة وهم: أستراليا - البرازيل - بلغاريا - كندا - الهند - إيران - إيطاليا - كوت ديفوار - نيجيريا - البرتغال - تركيا - أوغندا - الكاميرون - تايوان - كولومبيا - التشيك - فنلندا - فرنسا - ألمانيا - ليبيا - نيبال - سلوفاكيا - إسبانيا - أوكرانيا - بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف"، وذلك وفقًا لما أعلنه الماليزي "لوي وان سوي" الحكم العام للبطولة.

وحضر مراسم ختام البطولة كلا من: الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود عبد العزيز مدير عام إدارة الاتحادات النوعية، والدكتور أحمد الشافعي مدير إدارة الاتحادات النوعية، ووليد الكسار - شهاب يحيى - كريم شديد - منة طناني" أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة، إضافة إلى الإنجليزية فيرن جولدر والمغربية رجاء رشدي مدير التطوير بالاتحاد الأفريقي للعبة، والدكتورة هادية حسني عضو مجلس النواب والبطلة الأولمبية السابقة.