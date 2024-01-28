الصاوي ويوسف عماد يتوجان بـ ميداليتين في البريميرليج للكاراتيه

ياسر رشاد - القاهرة - نجح علي الصاوي لاعب المنتخب المصري للكاراتيه، في التتويج بالميدالية البرونزية في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.

وجاء تتويج بطل الكاراتيه علي الصاوي بالميدالية البرونزية، بعدما حقق الفوز على نظيره بطل إيران بنتيجة “4/3“ في منافسات كوميتيه رجال -67 ك.

فيما حقق يوسف عماد لاعب المنتخب المصري الميدالية البرونزية في منافسات كوميتيه -84 ك، بعد الفوز على بطل اليابان بنتيجة “6/4“.

وشهد المنافسات حضور محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فعاليات نهائيات البطولة برفقة هشام عزت مستشار السفير المصري بفرنسا.

وتسعى بعثة المنتخب المصري للكاراتيه من حصد المزيد من الميداليات في البطولة ورفع علم مصر عاليًا في المحافل الدولية.

بطولة البريميرليج الدولية

ويترأس بعثة المنتخب المصري في فرنسا، أمين الزعبلاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على اللجنة العليا للحكام.

وتضم قائمة المنتخب المصري كلًا من: “عبد الله ممدوح كوميتيه 75 ك، يوسف عماد كوميتيه 84 ك، طه طارق كوميتيه +84 ك، علي محمد الصاوي كوميتيه 67 ك، وأحمد رجب المصري كوميتيه+84 ك“.

بالإضافة إلى: “ريم أحمد كوميتيه 50 ك، نورسين محمد كوميتيه 61 ك، منة شعبان الصاوي كوميتيه+68 ك، سهيلة أحمد كوميتيه +68 ك، وحبيبة ماجد كوميتيه +68 ك“.

ويضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “سيد مصطفى مديرًا إداريًا، عبد الفتاح عيسى مديرًا فنيًا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا للمنتخب، بالإضافة إلى الحكمين عماد السرسي وطارق عبد الحفيظ“.