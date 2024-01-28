"نصف النهائي مع بيراميدز والنهائي مع الأبيض".. ماذا يحدث إذا عاد سيف جعفر إلى الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أكد مصدر خاص لـ"الخليج 365"، تواصل نادي الزمالك مع بيراميدز لعودة سيف فاروق جعفر إلى صفوف الأبيض، ورحل سيف عن الزمالك يوم 8 أغسطس 2023، وشارك مع بيراميدز في 4 مباريات فقط.

وبعودة سيف فاروق جعفر للزمالك، يشارك معه في نهائي كأس مصر 2024 ضد الأهلي، وكان سيف ضمن صفوف بيراميدز في نصف النهائي، وخسر من الزمالك بركلات الترجيح، لكنه لم يشارك.

وكان سيف جعفر لاعبا للزمالك في ربع نهائي كأس مصر، الذي أقيم يوم 4 يوليو 2023 ضد المقاولون وانتهى بفوز الأبيض بسداسية مقابل هدف، لكن اللاعب لم يكن ضمن قائمة الفريق للمباراة.

هكذا يكون سيف فاز في ربع النهائي مع الزمالك وخسر نصف النهائي مع بيراميدز ويقترب من المشاركة في النهائي مع الأبيض.

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