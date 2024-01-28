"هنبقى مغلوبين الشوط الأول".. كيف توقع الجمهور نتيجة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تصدر تريند "منتخب مصر" منصة "إكس"، قبل مباراة الفراعنة والكونغو الديمقراطية المقرر لها اليوم الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتوقع الجمهور نتيجة مباراة منتخب مصر والكونغو في دور الـ16، حيث توقع أحدهم: "إن شاء الله هنكسب 2/1، وهنبقي مغلوبين الشوط الأول".

وكتب آخر: "كل الأجواء مناسبة لتفوق منتخب مصر على الكونغو الديمقراطية رغم الإصابات والغيابات"، وكتب أحد الجماهير: "إن شاء الله فوز منتخب مصر 2/0".

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