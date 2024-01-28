مباراة منتخب غينيا الاستوائية وغينيا في دور ال 16 بكأس الأمم الأفريقية.. التشكيل الرسمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي منتخب غينيا بيساو نظيره منتخب غينيا، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على إستاد " الحسن واتارا" بكوت ديفوار.

وجاء تشكيل منتخب غينيا الاستوائية الرسمي كالتالي:

حراسة المرمى: خيسوس أونو.

خط الدفاع: فريدريك نتشاما، إيفان سلفادور، خوسيه ماشين، جانيك سام.

خط الوسط: باسيلو، كارلوس مارتينيز، ساؤول أوبينا.

خط الهجوم: فيرنانديز، بابلو جانيت، إمليو إنسوي.

بينما جاء تشكيل منتخب غينيا كالتالي:

حراسة المرمى: إبراهيما كونية.

خط الدفاع: أمادو دياوارا، كامارا، موري كوناتيه، كمارا.

خط الوسط: سيلا، دياخابي، دياكتيه، جوليان.

خط الهجوم: مورجان بونو، محمد بايو.

وينتظر الفائز من هذه المواجهة، الفائز من مواجهة منتخب مصر أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، والتي سوف تنطلق، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم.