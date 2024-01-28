بطولة أستراليا: سينر يعود من بعيد ليتوج بأول ألقابه الكبرى على حساب مدفيديف

الرياص - اسماء السيد - ملبورن: تُوّج الايطالي يانيك سينر المصنّف رابعًا عالميًا بأول القابه الكبرى بعد فوزه بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما قلب تأخره بمجموعتين ليهزم الروسي دانييل مدفيديف الثالث 3 6 و3 6 و6 4 و6 4 و6 3 الاحد على ملعب رود ليفر في المواجهة النهائية.

وبعدما خسر اول مجموعتين 3 6 و3 6، مما اعطى الانطباع بأنّ مدفيديف في طريقه لخطف اللقب للمرة الاولى، ردّ سينر الذي كان قد اطاح بالنجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالميًا من الدور نصف النهائي، بقوة في لقاء دام ثلاث ساعات و44 دقيقة، وهيمن على المجموعات الثلاث الاخيرة.

ودخل مدفيديف الى المباراة متفوقا في المواجهات المباشرة على نظيره الايطالي 6 3، الا انّه خسر المواجهات الثلاث الاخيرة امامه، بينها نهائي دورة ايه تي بي الختامية في تشرين الثاني (نوفمبر).

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ فيها مدفيديف نهائي بطولة أستراليا بعدما خسر سابقا امام الصربي نوفاك ديوكوفيتش عام 2021، ثمّ الاسباني رافايل نادال عام 2022، لتجدّد عقدته بعد عامين على آخر نهائي خاضه، ويسقط امام الصاعد بقوة سينر.

وكان سينر (22 عامًا) قد قدم بطولة شبه مثالية، وتمكن في الدور نصف النهائي من إقصاء ديوكوفيتش 3 1 وحرمه بالتالي من الفوز بلقبه الكبير الـ 25 والـ 11 في ملبورن.

مشوار مدفيديف

من جهته، لم يكن مشوار مدفيديف (27 عامًا) مفروشا بالورود وصولا الى النهائي، حيث حقّق فوزًا مجنونا على حساب الالماني الكسندر زفيريف في نصف النهائي بعدما عوّض تأخره بمجموعتين ليفوز 3 2.

وحقّق الروسي بداية قوية من خلال كسر إرسال منافسه مرتين في المجموعة الاولى، ليفرض هيمنته ويحسمها دون معاناة كبيرة 6 3.

وجاءت المجموعة الثانية مماثلة من حيث هيمنة مدفيديف، فكسر إرسال منافسه مرتين من جديد، لينتزع تقدما كبيرا بمجموعتين للا شيء.

وضرب سينر بقوة في المجموعة الثالثة قبل فوات الأوان وكسر إرسال منافسه في الشوط العاشر ليحسم المجموعة 6 4 في 45 دقيقة.

وبدا انّ التعب حلّ على مدفيديف فتمكن سينر بفضل ثلاثة إرسالات ساحقة من التقدم 4 3 في المجموعة الرابعة، قبل ان يكسر إرسال منافسه في الشوط العاشر ليفرض مجموعة خامسة وحاسمة.