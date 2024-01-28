ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت في بطولة كأس الأمم الافريقية 2023

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر يلا شوت في بطولة كأس الأمم الافريقية 2023 ، وينتظر جمهور الفراعنة، مباراة مصر والكونغو اليوم مباشر في دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا 2023-2024، في المواجهة المقررة أن تقام على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو بدولة كوت ديفوار، وسط ترقب كبير من غينيا وغينيا الاستوائية، حيث سيلتقي الفائزان من المواجهتان في الدور المقبل.

مباراة مصر والكونغو اليوم مباشر

مباشر مباراة مصر والكونغو اليوم، سيتم نقلها لحظة بلحظة خلال التقرير التالي، في المواجهة التي يسعى فيها كتيبة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، إلى تحقيق الفوز من أجل مواصلة مشوارهم في النهائيات، من أجل حصد اللقب الثامن، وإسعاد الملايين التي تأمل في تحقيق البطولة.

مباشر مباراة مصر والكونغو اليوم، سينطلق هنا عند صافرة حكم المباراة الجنوب إفريقي توم أبو نجيل.

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مباراة مصر والكونغو اليوم.. القنوات الناقلة

وعن القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو، فإن مجموعة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على بث مباريات كأس الأمم الأفريقية، ستنقل مباراة منتخب مصر مباشر عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1، في المواجهة التي تشهد غياب ومحمد صلاح ومحمد الشناوى وإمام عاشور، بسبب الإصابة.

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هذا السؤال محل اهتمام كبير لدى الكثير من جماهير كرة القدم المصرية، لكن قناة الجزائرية الأرضية، كانت قد أعلنت منذ أيام عن نقل مباراة مصر والكونغو اليوم مباشر، ثم أعلنت مرة أخرى عدم إذاعة المباراة، لذلك ستكون مجموعة بي إن سبورتس هي القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم.

موعد مباراة مصر والكونغو اليوم

تنطلق مباراة مصر والكونغو اليوم مباشر، في العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، في المواجهة التي قال عنها روي فيتوريا- مدرب منتخب مصر قبل مباراة الكونغو: «إنها مباراة مهمة، لكنها ليست أكثر من آخر ثلاث مباريات. بعد قدومنا إلى هنا. علمنا أنه سيكون لدينا نهائيات فقط، لذا سيكون هناك نهائي آخر.

تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية المتوقع

حراسة المرمى محمد أبو جبل خط الدفاع محمد هاني، محمد عبدالمنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي. خط الوسط مروان عطية، محمد النني، حمدي فتحي. خط الهجوم أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، مصطفى محمد

تاريخ مواجهات مصر والكونغو

قبل، مباراة مصر والكونغو اليوم مباشر، تواجه منتخب مصر 12 مرة مع الكونغو في مختلف البطولات ،حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات ..وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر منتخب مصر مباراة وحيدة فقط.