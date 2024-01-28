ياسر رشاد - القاهرة - شاهد بث مباشر مباراة مصر والكونغو في دور 16 بطولة كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر حصريا في بطولة كأس الأمم الافريقية 2023، يترقب ملايين المصريين من عشاق ومحبي منتخب مصر الوطني، المباراة المصيرية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، المحدد لها العاشرة مساء اليوم الأحد، في دور الستة عشر ببطولة أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار.

مشاهدة مباراة مصر والكونغو بث مباشر حصريا في بطولة كأس الأمم الافريقية 2023

تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

وشهدت مباريات منتخب مصر السابقة في دور المجموعات بالبطولة تعرض ثلاث لاعبين من التشكيلة الأساسية للفراعنة لإصابات بالغة أبعدتهم عن حسابات البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخبنا الوطني وهم: محمد صلاح ومحمد الشناوي وإمام عاشور.

غياب الثلاثي فرضت على روي فيتوريا إدخال تغييرات إجبارية على التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في مباراته القادمة أمام الكونغو الديمقراطية غدا الأحد، لتعويض غياب الثلاثي محمد صلاح والشناوي وإمام عاشور.

مشاركة محمد أبو جبل

بات من المؤكد أن يدخل الحارس محمد أبو جبل في التشكيلة الأساسية بديلا لزميله محمد الشناوي، أما محمد صلاح فيحل بدلا منه أحد الثنائي أحمد سيد زيزو وهو الأقرب أو مصطفى فتحي، فيما يتوقع أن يحل محمد النني بديلا عن إمام عاشور.

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وفي حال قام فيتوريا بإشراك زيزو بديلا لإمام عاشور في خط الوسط، فهنا لن يكون أمامه بديل عن مصطفى فتحي في مركز الجناح الأيمن الذي خلى بإصابة محمد صلاح.

ومن المتوقع أن يدخل منتخب مصر مباراة الكونغو المقبلة في أمم إفريقيا، بالتشكيل على النحو التالي:-

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، أحمد فتوح.

في خط الوسط: حمدي فتحي، مرون عطية، أحمد سيد زيزو أو “النني”.

في خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، زيزو أو “مصطفى فتحي”.

موعد مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية

وتقام مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد على ملعب لوران بوكو بمدينة سان بيدرو الإيفوارية.

القناة الناقلة لمباراة مصر الكونغو

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية على الهواء مباشرة.

٢٤ لاعبا في مران منتخب مصر لمواجهة الكونغو

وواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته أمس السبت، استعدادًا لمواجهة منتخب الكونغو الديموقراطية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة بكوت ديفوار.

شهد المران مشاركة ٢٤ لاعبًا، بينما لم يشارك إمام عاشور بعد خروجه من المستشفى ظهر أمس.

تاريخ مواجهات منتخب مصر أمام الكونغو بأمم إفريقيا

كأس الأمم الإفريقية، ضرب منتخب مصر موعدا لمواجهة الكونغو الديمقراطية في الدور ثمن النهائي بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

والتقى منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدافًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة فقط