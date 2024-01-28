شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يوافق على إعارة الكاميروني فرانك ايتوجا للجونة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، وبعد التنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة على ماهر على العرض المقدم من فريق الجونة للحصول على خدمات الكاميروني فرانك ايتوجا مهاجم المصري على سبيل الإعارة لستة أشهر اعتبارا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية وحتى نهاية الموسم الحالي.

يذكر أن ايتوجا والبالغ من العمر 23 عاما يشغل مركز رأس الحربة وقد انضم للمصري من صفوف فريق أشانتي كوتوكو الغاني مطلع موسم 2023/2022 بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

من ناحية أخرى، سدد مسؤولو أهلي بني غازي الليبي، قيمة صفقة انتقال التونسي إلياس الجلاصي، لاعب المصري، إلى صفوف الفريق الليبي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد اتمام كافة الإجراءات مع إدارة النادي البورسعيدي.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، عن تفاصيل انضمام التونسي إلياس الجلاصي لاعب الفريق البورسعيدي إلى أهلي بني غازي الليبي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الجلاصي انضم إلى الأهلي الليبي لمدة 3 مواسم مقابل مليون و500 ألف دولار، وهو العرض الأعلى من الناحية المادية الذي تلقاه اللاعب.