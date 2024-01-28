شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الطائرة يهزمون كينيا 3 / 0 ويتأهلون لدورة الألعاب الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على نظيره الكينى بنتيجة 3/0 فى ختام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة للكرة الطائرة المؤهلة لدورة الألعاب الأفريقية والتى تستضيفها مصر للرجال والسيدات ليحصد الذهبية ويتأهل إلى الدورة الأفريقية مارس المقبل بأكرا.

ونجح منتخب رجال الطائرة فى تحقيق الفوز على بوروندى بنتيجة 3/0 فى انطلاق التصفيات، كما اختتمت منافسة السيدات أمس حيث شارك منتخبا مصر وكينيا فقط ونجح المنتخب المصرى فى التتويج بالذهبية والتأهل للألعاب الأفريقية بأكرا مارس المقبل .

وتضم قائمة المنتخب الوطنى للرجال كلًا من:

ياسين محمد - أشرف اللقاني - أحمد صابر - رضا هيكل - سيف عابد - هشام يسري - عبد الرحمن سعودي - محمد عثمان - عبد الرحمن الشحات - محمد مجدي - عمر شريف - محمد مصطفى لعبة - عبد الرحمن الحسيني - محمد عسران - أحمد عزب - حمزة الصافي - يوسف خالد - محمد رضا - عبدالله نصر شعبان - ياسين أشرف ابو الحسن.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من:

دعاء محمد - دانا شوقي - سهيلة وفيق - هنا تامر - مي محمود - تقى مدحت - نور إيهاب - ندى حمدي - مريم متولي - داليا مرشدي - اية خالد- ندى مرجان - ملك إسماعيل - ندى معوض - سابين عابد - سارة أمين - زينة العلمي - شهد الفقي - أيسل نديم - ندى وليد - مريم مصطفى حبيبة زعتر.