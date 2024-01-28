شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسين يعود لصفوف البنك الأهلى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد ياسين مدافع فريق البنك الأهلى والمعار إلى فريق الاتحاد السكندرى مرة أخرى لفريقه وقطع الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ولم يشارك أحمد ياسين مع الاتحاد السكندرى هذا الموسم في أى مباراة رسمية لذلك قرر طارق مصطفى المدير الفني للبنك الأهلى عودة اللاعب والاعتماد عليه الفترة المقبلة.

ونجح البنك الأهلى خلال فترة الانتقالات الشتوية في ضم 6 صفقات حتى الآن وهم محمد عبد الغني مدافع الزمالك وأحمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد وعبد العزيز السيد مدافع فريق الداخلية والفلسطيني موسى فيراوى لاعب منتخب فلسطين وثنائى أفريقى من مواليد 2003 و2005 من مركزى الجناح والمهاجم وقيدهم تحت السن.

ويستعد البنك الأهلى حاليًا لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر بجدول تريتب المسابقة برصيد 9 نقاط.