شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: تعاقد مودرن فيوتشر مع حسام حسن بداية لتحقيق الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح علاء ميهوب، المدير الرياضى لنادى مودرن فيوتشر، بأن التعاقد مع حسام حسن لتولى القيادة للفريق الفترة المقبلة تعد بداية لتحقيق الإنجازات والبطولات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح علاء ميهوب خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تجربة حسام حسن وإبراهيم حسن أتمنى لها النجاح والهدف منها الوصول إلى أبعد مدى في بطولة الكونفدرالية الأفريقية وتحقيق مركز متقدم بجدول ترتيب الدورى الممتاز وهناك خطة طويلة المدى على مستوى بناء فريق جديد من العناصر الشابة".

وكان مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس وطوسون دعبس قد قرر تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالنادي وإبراهيم حسن مديراً للكرة.

وجاء تشكيل الجهاز الفني الجديد لفريق مودرن فيوتشر على النحو التالي:

حسام حسن - المدير الفني

إبراهيم حسن - مدير الكرة

طارق سليمان - مدرب عام

شريف خليل - مدرب مساعد

سعفان الصغير - مدرب للحراس

وليد بدر - مدير شؤون اللاعبين

دكتور محمد عنان - طبيب الفريق