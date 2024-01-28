شكرا لقرائتكم خبر عن طه طارق يضيف الميدالية الخامسة لمصر فى بطولة البريميرليج للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حقق طه طارق لاعب المنتخب المصري للكاراتيه، الميدالية الذهبية، في بطولة البريميرليج الدولية المقامة في مدينة باريس الفرنسية خلال الفترة من 24 وحتى 29 يناير الجاري.

وتوج طه طارق بالميدالية الذهبية عقب هزيمة بطل البوسنة والهرسك بنتيجة “3/1“ في منافسات كوميتيه رجال +84 ك.

وأصبحت حصيلة ميداليات المنتخب المصري في البطولة خمس ميداليات بواقع “ميداليتين ذهبيتين، وميدالية فضية، وميداليتين برونزيتين“.

فقد حقق عبد الله ممدوح الميدالية الذهبية في منافسات كوميتيه رجال وزن -75 ك، بعد فوزه في النهائي على بطل تركيا بنتيجة “3/1“.

كما حققت ريم رمزي بطلة المنتخب المصري، الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه سيدات وزن -50 ك.

وكان قد حصل علي الصاوي على الميدالية البرونزية عقب تحقيق الفوز على نظيره بطل إيران بنتيجة “4/3“ في منافسات كوميتيه رجال -67 ك.

وحصد يوسف عماد لاعب المنتخب المصري الميدالية البرونزية في منافسات كوميتيه -84 ك، عقب الفوز على بطل اليابان بنتيجة “6/4“.

وحضر محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي فعاليات نهائيات البطولة برفقة معالى السفير علاء يوسف السفير المصرى بفرنسا وهشام عزت مستشار السفير.