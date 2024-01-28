شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يضم الفلسطينى موسى فيراوى خلال فترة الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو البنك الأهلى من التعاقد مع الفلسطيني موسى فيراوى ظهير أيمن منتخب فلسطين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك لدعم الفريق قبل استئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

ويتواجد فيراوي ضمن قائمة منتخب فلسطين الذي يخوض منافسات كأس آسيا في الوقت الحالي ووقع فيراوي على عقود انضمامه لنادي البنك الأهلي عبر البريد الإلكتروني.

وسينضم فيراوي لنادي البنك الأهلي بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب فلسطين، في بطولة كأس أمم آسيا المقامة في قطر.

فيراوي صاحب الـ25 عاما خاض 7 مباريات مع منتخب فلسطين وسبق له اللعب مع هلال القدس قبل الانتقال لشباب الخليل.

وكان البنك الأهلي قد تعاقد مع محمد عبد الغني مدافع الزمالك وأحمد ربيع لاعب وسط السكة الحديد وعبد العزيز السيد لاعب فريق الداخلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.