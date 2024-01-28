شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى.. أبو جبل والننى وزيزو وتريزيجيه يقودون منتخب مصر أمام الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، التشكيل الذى يخوض به مباراة الكونغو الديمقراطية بعد قليل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023.

يضم تشكيل منتخب مصر كلاً من:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى.

في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية.

في خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

والتقى منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة فقط.

حال تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا سينتظر المنتخب الوطنى الفائز من غينيا الاستوائية وغينيا في دور ربع النهائي والمقرر لها 2 فبراير المقبل.

ستكون مباراة النهائي يوم 11 فبراير المقبل، حال وصول المنتخب إلى النهائي في مواجهة الفائز من مواجهات "نيجيريا مع الكاميرون" و"أنجولا مع ناميبيا" و"الرأس الأخضر مع موريتانيا" و"المغرب مع جنوب أفريقيا".