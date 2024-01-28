شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المصري يودعون زميلهم إلياس الجلاصي بعد انتقاله للأهلي الليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الجهاز الفني للفريق بقيادة علي ماهر وكذلك لاعبي الفريق على توديع زميلهم المحترف التونسي إلياس الجلاصي والذي تمت إجراءات انتقاله رسميًا على سبيل الانتقال النهائي إلى صفوف فريق الأهلي الليبي اعتبارًا من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، على هامش مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عصر اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية.

وحرص لاعبو الفريق على التقاط الصور التذكارية مع الجلاصي الذي حرص على توديع الجميع فردا فردا متمنيا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة ، فيما تمنى الجميع لإلياس استمرار تألقه في ناديه الجديد مثلما تألق في صفوف النسور الخضر على مدار موسمين ونصف الموسم منذ انضمامه للمصري مطلع موسم 2022/2021 قادما من صفوف الاتحاد الرياضي المنستيري.



الياس الجلاصى وعمرو موسى

وسدد مسؤولو أهلي بني غازي الليبي، قيمة صفقة انتقال التونسي إلياس الجلاصي، لاعب المصري، إلى صفوف الفريق الليبي خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد اتمام كافة الإجراءات مع إدارة النادي البورسعيدي.

وكشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، عن تفاصيل انضمام التونسي إلياس الجلاصي لاعب الفريق البورسعيدي إلى أهلي بني غازي الليبي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.



الياص الجلاصى وعلى ماهر

وأكد المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن الجلاصي انضم إلى الأهلي الليبي لمدة 3 مواسم مقابل مليون و500 ألف دولار، وهو العرض الأعلى من الناحية المادية الذي تلقاه اللاعب.

من جانبه كتب ألياس الجلاصي عبر حسابه على فيس بوك؛ بسم الله الرحمان الرحيم، حابب اشكر كل الناس الي وقفت معايا ، حابب اشكر صحابي و اخواتي في الفرقة، و اشكر الاداره و الإطار الفني، و حابب أتوجه بالشكر خاصه للجمهور بورسعيد العظيم، و اتمنى ان شاء الله ربنا يكرمهم في المستقبل و يوفقهم.