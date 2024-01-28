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قرار عاجل من وزير الرياضة بشأن مشاهدة مباراة مصر والكونغو مجانا

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الشارقة - اميمة ياسر - قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استمرار فتح المنشآت ومراكز الشباب أمام المواطنين، لإتاحة الفرصة للجميع لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني مع الكونغو بشكل مجاني.

ويعمل وزير الشباب والرياضة، على تسهيل مشاهدة المباريات على المواطنين، من أجل تشجيع ومؤازرة ومساندة المنتخب الوطني في البطولة الأفريقية، وتحقيق إنجاز جديد والتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخ الفراعنة.

وقام وزير الشباب والرياضة، بتوجيه المعنيين في المنشآت الرياضية، بتزويد جميع مراكز الشباب، بالأجهزة والشاشات العملاقة، لضمان مشاهدة جيدة للمواطنين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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