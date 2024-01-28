شكرا لقرائتكم خبر العنابي يحشد جماهيره لتجاوز منتخب فلسطين آسيويا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهدف منتخب قطر قطع خطوة جديدة على الطريق نحو المنافسة على لقب كأس أمم آسيا لكرة القدم التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة، وذلك حينما يخوض الصدام العربي الخالص أمام فلسطين اليوم في دور الستة عشر وبعد مسيرة مذهلة في دور المجموعات يتطلع منتخب قطر للمضي قدما في حملة الدفاع عن لقب البطولة القارية، حيث توج العنابي بلقبه الأول في البطولة عبر نسخة 2019 التي جرت على أرض الإمارات.

مسيرة مذهلة

وسجل العنابي القطري مسيرة مذهلة في النسخة الحالية لكأس آسيا بتحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية ليحصد العلامة الكاملة في المجموعة الأولى بتسع نقاط، حيث بدأ مشواره بالفوز على لبنان 3 - صفر، ثم فاز على طاجيكستان 1- صفر، والصين 1 - صفر.

أما الفدائي الفلسطيني فتأهل إلى دور الستة عشر ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث حصد أربع نقاط من الفوز على هونج كونج 3 - صفر والتعادل مع الإمارات 1 - 1 بعد الخسارة أمام إيران 1 -4 .

ويضع منتخب قطر في اعتباره أنه على موعد مع فرصة تاريخية للمنافسة بقوة على التتويج باللقب القاري للمرة الثانية على التوالي، خاصة وأن البطولة تقام على أرضه ووسط جماهيره.

راية التحدي

ويسعى منتخب قطر أيضا لمصالحة جماهيره بعد النتائج غير المتوقعة التي حققها الفريق في مونديال 2022 بالدوحة، حين خرج العنابي من دور المجموعات بخسارته في جميع المباريات الثلاث.

لكن من جانبه يتطلع منتخب فلسطين لرفع راية بلاده عاليا خلال مشاركته بالبطولة القارية.

ويسعى المنتخب الفدائي للخروج بانتصار تاريخي أمام منتخب قطر لتقديم لقطة مضيئة للشعب الفلسطيني.

والتقى المنتخب القطري مع نظيره الفلسطيني 10 مرات من قبل، حيث فاز العنابي سبع مرات مقابل تعادلين، وفوز فلسطيني واحد.

قبل مواجهة الفريقين: