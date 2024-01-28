في ذهاب مربع الدوري.. - التعادل السلبي يسيطر على لقاء تضامن حضرموت ووحدة صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - في ختام مباريات المربع الذهبي لدوري أندية الدرجة الأولى لكرة القدم، شهدت مواجهة بين تضامن حضرموت ووحدة صنعاء تعادلًا سلبيًا، والتي أُقيمت على ملعب الفقيد بارادم بالمكلا، عصر اليوم الأحد.

شهد الملعب حضورًا جماهيريًا كبيرًا امتلأت به مدرجات وجنبات الملعب، حيث كانت المواجهة محط أنظار الجماهير التي غنت بأهازيج حضرموتية طربية، رسمت لوحة جمالية في هذا اللقاء المهم.

رغم اللمحات الفنية الرائعة من كلا الفريقين، وبالرغم من الأداء المميز الذي قدموه على أرضية الملعب، فإن شباك الفريقين لم تهتز بأي أهداف طوال مدة المباراة.

ورغم استحواذ وحدة صنعاء على الكرة والأفضلية في وسط الملعب؛ إلا أن دفاعات التضامن كانت على قدر التحدي، مغلقةً الأبواب أمام هجمات الفريق الضيف واعتماده على الهجمات المرتدة والكرات العرضية التي لم تجد طريقها للشباك.

في الشوط الثاني من المباراة، حاول المدربان، أمين السنيني مدرب الوحدة، وعادل التام مدرب التضامن، وضع بصماتهما على اللقاء استنادًا إلى قراءتهما الفنية لأحداث الشوط الأول.

ورغم محاولاتهما، استمر إهدار الفرص من قبل الفريقين، وانقضى الوقت مع بقاء النتيجة على حال التعادل السلبي بين الفريقين، مما يجعل الحسم ينتظر المباراة الإياب المقرر إقامتها في صنعاء في الخامس من فبراير المقبل.

قاد المباراة الحكم الدولي علي الحسني، بمساعدة مختار سنان وعلي طرموم، وعلاء البدوي كحكم رابع، بينما راقبها إداريًا علي الحرملي، وفنيًا أحمد بن عمر.

وكان لقاء شعب حضرموت وأهلي صنعاء قد سيطر عليه التعادل السلبي في المجموعة الأولى من مربع الذهب لدوري الدرجة الأولى، بانتظار مباريات الاياب في العاصمة صنعاء يومي الرابع والخامس من الشهر القادم.