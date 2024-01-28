تشكيل إنتر ميلان أمام فيورنتينا يالدوري الإيطالي ..لاوتارو وتورام بالهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني للفريق الكروي بنادي إنتر ميلان التشكيل الرسمي للنيراتزوري لمواجهة فيورنتينا مساء اليوم الأحد على ملعب رتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإيطالي.

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يبدأ النيراتزوري المباراة بالتشكيل الآتي..

حراسة المرمى: سومر

خط الدفاع: بافارد، دي فري، باستوني، دارميان

خط الوسط: فراتيسي، أصلاني، مخيتاريان

خط الهجوم: كارلوس، تورام، لاوتارو مارتينيز

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 51 نقطة، بينما يتواجد فيورنتينا فى المركز الرابع برصيد 34 نقطة.