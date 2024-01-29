منتخب مصر يتعادل مع الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في الشوط الأول بـ كأس أمم أفريقيا

تأخر منتخب مصر بهدف دون رد أمام نظيره منتخب الكونغو الديمقراطية في المباراة المقامة بينهما حاليًا ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وانطلقت مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية في تمام العاشرة مساءًا، في الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا.

جاءت بداية المباراة هجومية حماسية من جانب لاعبي منتخب مصر ونجحوا في فرض سيطرتهم بشكل كبير على مجريات اللعب والاستحواذ على الكرة معظم أوقات المباراة وتهديد مرمى المنتخب الكونغولي.

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وأهدر لاعبو منتخب مصر عدة هجمات كانت كفيلة لمنح الفراعنة التقدم في الشوط الأول من المباراة.

وفي الدقيقة 37 نجح ميشاك إيليا في تسجيل هدف التقدم لصالح منتخب الكونغو الديمقراطية عكس مجريات المباراة تمامًا.

واستطاع مصطفى محمد تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين المنتخبين.

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة مصر والكونغو اليوم سيواجه منتخب غينيا في دور الـ8 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.