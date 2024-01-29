"الثامنة" حلم الملايين .. مراكز الشباب والأندية في بني سويف تفتح أبوابها لمشاهدة مباراة المنتخب



محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

احتشد العشرات من أبناء بني سويف في الأندية ومراكز الشباب لمشاهدة مباراة المنتخب الوطني أمام فريق الكونغو الديمقراطية، في المباراة المؤهلة لدور 16 في بطولة الأمم الأفريقية، وسط هتافات ودعوات الآلاف، تحت شعار "الثامنة" حلم الملايين.

وكثفت جميع الأندية الرياضية ومراكز الشباب بمختلف أنحاء المحافظة من استعدادها لاستقبال الجمهور، لمشاهدة المباراة من خلال تجهيز شاشات عرض كبيرة، وتوفير مقاعد بساحاتها، لتوفير مناخ مناسب للجماهير خلال مشاهدة المباراة.

يذكر أن المنتخب المصري قد التقى 12 مرة مع الكونغو في مختلف البطولات، فاز خلالها في 8 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وتعادل في 3 مباريات.