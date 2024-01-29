موعد مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره غينيا، يوم الجمعة المقبل "2 فبراير 2024"، ضمن مباريات دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء.

ووصل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مباراة ربع النهائي بعد التغلب على مصر بركلات الترجيح 8-7.

وعلى الجانب الآخر، فاز منتخب غينيا على غينيا الاستوائية بنتيجة 1-0 في الدقائق الأخيرة من الوقت بدل الضائع بشوط المباراة الثاني.

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