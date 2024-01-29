منتخب مصر والكونغو يحتكمان لركلات الترجيح بعد التعادل 1/1 فى الوقت الإضافى

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الإضافى الثانى من عمر مباراة منتخب مصر والكونغو الديموقراطية، المقامة حاليا على ملعب لوران بوكو، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار بالتعادل 1 / 1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح من نقطة الجزاء.

جاءت بداية المباراة قوية وسريعة من جانب الفريقين، ونجح منتخب مصر فى الوصول إلى مرمى الكونغو فى الدقيقة 7 من عرضية محمد هانى قبل أن يحولها حمدى فتحى برأسية خارج الملعب، وفى الدقيقة 9 أهدر أحمد حجازى هدفا محققا بعدما سدد رأسية خارج الملعب من أمام مرمى الكونغو بغرابة شديدة.

وفى الدقيقة 11 سدد محمد الننى كرة أرضية داخل منطقة جزاء الكونغو، لكنها تصطدم بقدم مصطفى محمد أمام المرمى قبل أن يبعدها مدافع الكونغو.

وفى الدقيقة 20 هدد منتخب الكونغو مرمى محمد أبو جبل، من كرة ثابتة تم تنفيذها أرضية داخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها لاعب الكونغو قوية لكن تمر خارج الملعب.

وفى الدقيقة 37 من عمر اللقاء سجل ميشاك إيليا هدف التقدم لمنتخب الكونغو، مستغلا اصطدام الكرة فى قدم حجازى وتغيير مسارها ليحولها برأسه داخل المرمى، وفى الدقيقة 45 سجل مصطفى محمد هدف التعادل للفراعنة من ركلة جزاء احتسبها الحكم لمصلحة أحمد حجازى بعد تعدى مدافع الكونغو عليه بالضرب، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

ومع بداية الشوط الثانى، دفع فيتوريا بمحمد حمدى بدلا من أحمد فتوح فى مركز الظهير الأيسر للإصابة، وفى الدقيقة 58 حصل حمدى فتحى على انذار بعد تعطيل هجمة لمصلحة الكونغو الذى نشط لاعبوه فى الشوط الثانى.

وفى الدقيقة 83 دفع فيتوريا بمحمود حمادة ومرموش على حساب مروان عطية وتريزيجيه، وأهدر محمود حمادة هدفا محققا بعد نزوله بدقائق أمام المرمى الكونغولى، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافى وانتهى الشوطان الإضافيان بالتعادل ليلجأ المنتخبات لركلات الجزاء الترجيحية.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم ، في حراسة المرمى: محمد أبو جبل ، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، في الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

وتأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني لبطولة أمم أفريقيا، بعدما تعادل على الرأس الأخضر بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة من الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، بينما تأهل منتخب الكونغو وصيفا للمجموعة السادسة خلف المغرب ليضرب موعدا مع الفراعنة .

ورفع منتخب مصر رصيده بعد التعادل إلى 3 نقاط احتل بها المركز الثاني في المجموعة، خلف الرأس الأخضر المتصدر بـ7 نقاط، حيث تعادل المنتخب في المباريات الثلاثة بدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بينما واصل مصطفى محمد سجله التهديفي وسجل هدفه الثالث ليواصل الصراع على لقب الهداف.

والتقى منتخب مصر في مواجهات عديدة أمام الكونغو حيث جمعتهم 12 مباراة في مختلف البطولات جمعت بين الفريقين، حيث فاز منتخب مصر في 8 مباريات وخسر مباراة وحيدة وتعادل في 3 مباريات.

وسجل لاعبو منتخب مصر 25 هدفًا، بينما استقبل شباك منتخب مصر 22 هدفًا، وفيما يخص تاريخ مواجهات مصر والكونغو في بطولة كأس الأمم، التقى الثنائي في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة فقط.

حال تأهل منتخب مصر لربع نهائي كأس أمم أفريقيا سيواجه غينيا في دور ربع النهائي والمقرر لها 2 فبراير المقبل.

ستكون مباراة النهائي يوم 11 فبراير المقبل، حال وصول المنتخب إلى النهائي في مواجهة الفائز من مواجهات "نيجيريا مع الكاميرون" و"أنجولا مع ناميبيا" و"الرأس الأخضر مع موريتانيا" و"المغرب مع جنوب أفريقيا".