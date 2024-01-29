مصر تتعادل مع الكونغو في الأشواط الإضافية.. والمنتخبان يلجأن لركلات الترجيح

الشارقة - اميمة ياسر - انتهت الأشواط الإضافية بين مصر والكونغو في دور الـ١٦ من بطولة كأس الأمم الأفريقية بالتعادل الإيجابي ١-١ ليجأ المنتخبان لركلات الترجيح.

انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي ١-١ ليجأ المنتخبان للأشواط الإضافية.

وتلقى محمد حمدي بطاقة حمراء في الشوط الإضافي الأول بعد حصولة على إنذارين.

وسيواجه الفائز من المباراة منتخب غينيا في ربع النهائي يوم الجمعة المقبل.

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل الإيجابي ١-١.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية بالهدف الأول على منتخب مصر في الدقيقة 37 عن طريق اللاع إيلي.

وتحصل أحمد حجازي على ضربة جزاء بعد تداخل عنيف من مدافع الكونغو، ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو التي أكدت وجود ضربة جزاء.

سجل مصطفى محمد هدف التعادل لمنتخب مصر أمام الكونغو الديمقراطية، من ركلة جزاء في الدقيقة 45 من زمن المباراة.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمي: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".