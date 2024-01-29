خبير تحكيمي يحلل الحالات الجدلية في مباراة مصر أمام الكونغو بـ أمم أفريقيا (خاص)

تحدث الحكم الدولي السابق، ياسر محمود، عن الحالات التحكيمية الجدلية التي شهدتها مباراة منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، في كأس أمم أفريقيا.

ولعب منتخب مصر ضد الكونغو الديمقراطية، مساء الأحد، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا، بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بنتيجة 8-7، عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1.

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وقال ياسر محمود في تصريحات خاصة لـ”كورة 365″، إن مصطفى محمد لا يستحق ركلة جزاء في الدقيقة 13، لأنها كانت احتكاك طبيعي.

وتابع الحكم الدولي السابق:” في الدقيقة 15، أخطأ الحكم في احتساب فاول لـ الكونغو الديمقراطية بمعيار لا يحتسب، وهدف اللقاء الأول من رمية تماس صحيحة”.

واستكمل ياسر محمود:” ركلة جزاء منتخب مصر غير مقنعة لأنها ليس مرفق، ولكن الاتحاد الدولي قرر أن تكون هذه الألعاب من خارج الـ18 خطأ وبطاقة صفراء، لذلك يتم احتسابها من داخلها”.

وواصل:”أول فاول في الشوط الثاني على منتخب مصر وهمي في الدقيقة 46، والحكم مستواه غير مقنع في قراراته ومعياره في احتساب الأخطاء غير واضح”.

وأضاف ياسر محمود:”بطاقة حمدي فتحي صحيحة لمنع هجمة واعده، ولا يوجد ركلة جزاء لـ الكونغو في الدقيقة 62، كما أن البطاقة الصفراء لـ محمد حمدي صحيحة للعب بتهور”.

واختتم الحكم الدولي السابق:”البطاقات الصفراء في مباراة مصر والكونغو صحيحة، وطرد محمد حمدي صحيح، وهي لقطة غير ذكية من اللاعب”.