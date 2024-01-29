مراسل بي إن سبورت يكشف رد فعل لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من الكونغو

وفاز منتخب الكونغو على مصر بركلات الترجيح 8-7، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

كشف عمرو نجيب فهمي مراسل قناة "بي إن سبورت" في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رد فعل لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من الكونغو.

محمد يوسف

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