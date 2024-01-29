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مراسل بي إن سبورت يكشف رد فعل لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من الكونغو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف عمرو نجيب فهمي مراسل قناة "بي إن سبورت" في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رد فعل لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من الكونغو.

ونشر المراسل عبر صفحته على منصة "إكس" تويتر سابقا: "جميع لاعبي المنتخب المصري والمدرب روي فيتوريا رفضوا الحديث عقب الخسارة".

وفاز منتخب الكونغو على مصر بركلات الترجيح 8-7، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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