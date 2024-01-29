مراسل بي إن سبورت يكشف رد فعل لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من الكونغو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:
كشف عمرو نجيب فهمي مراسل قناة "بي إن سبورت" في بطولة كأس الأمم الإفريقية، رد فعل لاعبي منتخب مصر بعد الخسارة من الكونغو.
ونشر المراسل عبر صفحته على منصة "إكس" تويتر سابقا: "جميع لاعبي المنتخب المصري والمدرب روي فيتوريا رفضوا الحديث عقب الخسارة".
وفاز منتخب الكونغو على مصر بركلات الترجيح 8-7، بعد التعادل في وقت المباراة الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.
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