"أبو جبل كان متوترا"..حارس منتخب الكونغو يحكي تفاصيل تسجيله لركلة ترجيح الفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث ليونيل مباسي حارس مرمى منتخب الكونغو الديمقراطية بعد الفوز على مصر والتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية، عن التغلب على الفراعنة.

وقال مباسي عبر بي إن سبورتس: "كنا نعرف أننا نواجه منتخبا كبيرا، الأمور كانت صعبة لكن تأهلنا في النهاية".

وأضاف: "بالنسبة لركلات الترجيح ووقت تسجيلي للكرة شعرت أن محمد أبو جبل متوترا لكنني فكرت فقط في التسجيل، نحن في البداية كنا نريد تخطي مرحلة المجموعات والآن نفكر في مباراة تلو الأخرى".

ويلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره غينيا، يوم الجمعة المقبل "2 فبراير 2024"، ضمن مباريات دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء.

اقرأ أيضًا:

مباراة منتخب مصر والكونغو.. تغطية مباريات دور الـ 16 كأس الأمم الإفريقية (صور وفيديو)

أول منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية 2023

رقم تاريخي لمصطفى محمد لاعب منتخب مصر في مباراة الكونغو الديمقراطية