أول تعليق من سيباستيان ديسابر بعد الفوز على منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تحدث سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية بعد الفوز على مصر والتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال ديسابر عبر قناة "بي إن سبورتس": "لم نكن ممتازين في الاستحواذ في الشوط الأول وكنا نلعب بشكل أفضل في العمق وكان من الممكن أن نسجل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "صححنا الأخطاء بين الشوطين وكنا الأفضل في الشوط الثاني وكان لنا العديد من الفرص الواضحة، وأخبرت اللاعبين أنني فخور جدا بما قدموة في المباراة من أجل بلادهم".

ويلاقي منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره غينيا، يوم الجمعة المقبل "2 فبراير 2024"، ضمن مباريات دور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية، في تمام الساعة العاشرة مساء.

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