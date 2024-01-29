شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: فيتوريا أخرج أسوأ ما فى اللاعبين.. وجبنا مدرب يتعلم يعنى إيه أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر وائل جمعة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حزنه، بعد الخروج المخيب للفراعنة من بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، عقب الخسارة من الكونغو بركلات الترجيح في دور الـ16 للبطولة القارية.

وقال جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية: "إمكانيات اللاعبين الموجودة تقودنا للفوز بالبطولة والمنتخب لديه لاعبين مميزين في كل المراكز، ولكن عانينا من سوء التصرف والتعامل من المدرب مع البطولة".

وأضاف: "المدرب أخرج أسوأ ما فيهم ولم يساعدهم على تقديم ما لديهم، وللأسف المنتخب قدم أسوأ صورة خلال مشاركته في أمم أفريقيا، حيث خرج من البطولة بعد 4 تعادلات منذ بداية البطولة".

وتابع: "تبديلات فيتوريا حدث ولا حرج مركز بمركز وليس ليده لمسة إبداعية، وللأسف كان في الإمكان أفضل مما كان، وكان من الممكن أن نظهر بشكل أفضل من ذلك.

واختتم وائل جمعة تصريحاته قائلا: "جبنا مدرب نعلمه يعني إيه أفريقيا، وإحنا منستحقش كده، وكل واحد شارك في المهزلة دي لا بد أن يُحاسَب".