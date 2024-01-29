شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر: لو فيتوريا قعد يبقى اتحاد الكرة "يمشى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى فاروق جعفر نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حزنه الشديد على خروج المنتخب الوطني من دور الـ 16 ببطولة الأمم الأفريقية أمام منتخب الكونغو.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات لبرنامج القاهرة أبيدجان على قناة أون تايم سبورت 2، إن فيتوريا المدير الفني للمنتخب عليه الرحيل، وفي حالة بقائه فإن اتحاد الكرة لا بد أن يرحل.

وأضاف: إن لاعبي المنتخب الوطني لم يملكوا الثقة فى تسديد ركلات الترجيح، وكان يظهر عليهم الخوف أثناء ركلات الترجيح.

وتابع: إن فيتوريا يضم لاعبين للمنتخب لا تشارك مع أنديتها في الدوري، وهو ما ظهر على مستوى بعض اللاعبين، مشددا على أن مَنْ تعاقد مع فيتوريا عليه الظهور وتقبُّل الانتقاد والحساب من الجمهور قبل المسئولين.