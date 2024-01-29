شكرا لقرائتكم خبر عن الإخفاقات المتتالية تضرب المنتخبات الوطنية فى عهد اتحاد الكرة الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إخفاقات بالجملة شهدتها المنتخبات الوطنية في عهد مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي برئاسة جمال علام، آخرها فشل المنتخب الأول في بطولة أمم أفريقيا والخروج المبكر أمام الكونغو الديمقراطية من دور الـ16.

منتخب الشباب بقيادة محمود جابر لم يعرف طعم الانتصار في بطولة أمم أفريقيا للشباب التي أقيمت في مصر، حيث فشل في الفوز في أي مباراة من ثلاث جولات بعد التعادل في الجولة الأولى مع منتخب موزمبيق بنتيجة سلبية، والخسارة من نيجيريا بهدف دون رد، ثم الخسارة العريضة من منتخب السنغال بنتيجة 4-0.

خروج شباب مصر المبكر من البطولة الأفريقية والتي كانت مؤهلة لكأس العالم في إندونيسيا خلال مايو المقبل، أدى إلى مواصلة الفشل في الصعود للنسخة المونديالية مرة أخرى، بعد أن كان آخر ظهور في نسخة 2013 والتي أقيمت في تركيا.

كما فشل منتخب الناشئين مواليد 2006، ولم يستطع التأهل لبطولة أمم أفريقيا من الأساس وبالتالي كأس العالم.

ولم يكن الفشل مسيطرا على منتخبات كرة القدم للرجال فقط، ولكن أيضا السيدات حيث فشل منتخب السيدات الأول في التأهل لأمم أفريقيا وخسر أمام السنغال، كما فشل منتخب الناشئات في التأهل لكأس العالم وخسر من الكاميرون.