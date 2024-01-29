شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال يراجع الأخطاء الدفاعية في الجونة قبل مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق الجونة بقيادة علاء عبد العال، على مراجعة المباريات الماضية للفريق وأخرها مواجهة المصري والتي انتهت بهزبمة الجونة بهدفين مقابل هدف، وذلك لمعالجة الأخطاء الدفاعية التي سقط فيها لاعبو الجونة وتجنبها في المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش.

ويستعد نادي الجونة وصيف المجموعة الرابعة، لمواجهة فريق طلائع الجيش متصدر المجموعة الثانية، في الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي تجمع الفريقين في السابعة والنصف مساء الأربعاء المقبل، على ستاد جهاز الرياضة.

واكتملت الأضلاع الثمانية لفرق الدور ربع النهائي ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، وذلك بعد إسدال الستار على دور المجموعات.

وتأهلت فرق، الاتحاد السكندري، طلائع الجيش، المصري، وسيراميكا، في صدارة المجموعات الأربعة، بينما تأهلت فرق إنبي، سموحة، الجونة، بيراميدز، في وصافة المجموعات.

وجاءت مواعيد مباريات ربع النهائي كالتالي:

الأربعاء 31 يناير 2024

طلائع الجيش والجونة بملعب جهاز الرياضة الساعة 4:30 مساء

الاتحاد السكندرى وانبي بملعب الاسكندرية الساعة 7:30 مساء

الخميس 1 فبراير 2024

سيراميكا كليوباترا وسموحة بملعب المقاولون العرب الساعة 4:30 مساء

المصري وبيراميدز بملعب الجيش ببرج العرب الساعة 7:30 مساء