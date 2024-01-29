شكرا لقرائتكم خبر عن دليل سقوط اتحاد الكرة مع الخواجة.. فيتوريا كسب السهل وأحرج المنتخب فى الصعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، دليلا كبيرا على فشل اتحاد الكرة في اختيار المدربين المناسبين لقيادة المنتخب بما يرتقي لأحلام المصريين.

منتخب الفراعنة خاض تحت قيادة فيتوريا 16 مباراة، 8 لقاءات رسمية و8 مواجهات ودية، نجح فى تحقيق الفوز فى 12 لقاءً وحضر التعادل في 3 مواجهات وخسر مباراتين.

المباريات التي خاضها منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا معظمها لم يرتق للمستوى الجيد، وحينما حانت لحظة المواجهات المهمة سقط فيتوريا في الاختبار حتى أنه لم يحقق أي انتصار في أمم أفريقيا هذه النسخة في المباريات الأربع التي خاضها.

وحقق رقما سلبيا من خلال خروجه من بطولة أمم أفريقيا 2023، على يد منتخب متواضع مثل الكونغو الديمقراطية، ولم يحقق أي فوز، حيث صعد ليكون ثاني مجموعته بفضل هزيمة منتخب غانا وتقديم هدية للفراعنة.

وودع منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، بضربات الترجيح في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأحد، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار منذ 13 يناير الجاري وتنتهي أحداثها 11 فبراير المقبل.

وسجل ميشاك إيليا هدف الكونغو الديمقراطية في الدقيقة الـ37 بعد سوء تمركز من مدافعي الفراعنة، وأحرز مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة الـ45+1 من علامة الجزاء، ليصل لهدفه الرابع في بطولة أفريقيا، وقفز لوصافة ترتيب هدافي أمم أفريقيا 2023.

وانتهى الوقتان الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى 1 / 1 بين منتخبى مصر والكونغو الديمقراطية، قبل أن يلجأ المنتخبان لركلات الجزاء الترجيحية، التي ابتسمت لصالح منتخب الفهود.

وضم تشكيل منتخب مصر لمواجهة الكونغو كلا من: "حراسة المرمى: محمد أبو جبل، في خط الدفاع: أحمد فتوح وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد هانى، في خط الوسط: محمد الننى وحمدى فتحى ومروان عطية، وفي خط الهجوم: تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد".