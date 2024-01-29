شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: اتحاد الكرة لازم يرحل ويحتاج رئيسا يليق بالمنظومة الكروية فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل جمعة لاعب منتخب مصر السابق، على أداء البرتغالي روي فيتوريا، الذي قدمه خلال مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، مشيراً إلى بعض الأسماء التي يمكن أن تتولى القيادة الفنية للمنتخب.

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية: "ماذا تنتظر بعد هذا الخروج؟" أولًا نريد رئيس اتحاد كرة يليق بالمنظومة الكروية في مصر، تكون لديه رؤية واضحة، اتحاد الكرة الحالي الناس فقدت الثقة فيه، فقدت الثقة في التعامل معه، لم يُقدم أي شيء ولم يُساعد في أي شيء، القضية الوحيدة كانت اختيار المدرب ولم ينجح في ذلك، فأنا أرى أن الاتحاد بالكامل لا بد أن يتغير".

وأضاف: "اتحاد الكرة جاء بمدرب يتقاضى 200 ألف دولار، أي ما يُعادل 13 مليون جنيه شهريا، من أجل هذا الأداء؟! لا أنا أولي المسؤولية لشخص مثل محمد شوقي أو سيد معوض، وسيقدمان أداء أفضل من ذلك، من خلال معرفتهما بالكرة الأفريقية، أو محمود فتح الله، هؤلاء لعبوا لمنتخب مصر".

وتابع: "لو تتحدث عن مدرب وطني، حسام حسن اسم كبير وموجود، هناك كثيرون لعبوا لمنتخب مصر موجودون، طالما لا يفرق معك الأداء ولا النتائج هؤلاء الأشخاص سيكونون أفيد وأوفر ماديًا".

وأكد: "اتحاد الكرة لا بد أن يرحل، ويأتي أشخاص عندهم رؤية والتعامل الجيد مع أمور الكرة في مصر".

واستطرد: "نسبة كبيرة من هؤلاء اللاعبين انتهوا، لا بد من الاعتماد على المنتخب الأولمبي، لدينا لاعبون جيدون في المنتخب الأولمبي، يجب إعدادهم لكأس العالم، هناك 10 منتخبات من أفريقيا ستتأهل لكأس العالم، هل مصر لن تتواجد من ضمنهم! مجموعتنا بها بوركينا فاسو وسيراليون وجيبوتي، منتخبات تستطيع الفوز عليها".

واختتم: "أنا مع استمرار ميكالي مع المنتخب الأولمبي، ويأتي واحد من الشباب الذين ذكرت أسماءهم أو الكابتن حسام حسن، ويكون موجودًا كمدير فني، المغرب وثق في وليد الركراكي ووصل كأس العالم وقدم أداءً جيدًا".