شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يقدم تقريره لاتحاد الكرة عن بطولة دبي الدولية بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم في الساعات القليلة المقبلة البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي تقريره عن مشاركة الفراعنة في بطولة دبي الدولية بالإمارات.

وعادت بعثة المنتخب الأولمبي، أمس من الإمارات، بعد المشاركة في دورة دبي الدولية الودية، التي أقيمت في مدينة دبي بمشاركة منتخبات مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق .

وجاءت مشاركة المنتخب الأولمبي في دورة دبي الدولية، متواضعة للغاية، بسبب سوء النتائج طوال البطولة، التى جاءت ضمن برنامج إعداده للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وحقق المنتخب الأولمبي المصري فوزا وحيدا على نظيره منتخب الإمارات، بخمسة أهداف مقابل هدف في آخر ، حيث يعتبر فوز المنتخب الأولمبي على نظيره الإماراتي، هو الوحيد له في دورة دبي، التي خاض خلالها 4 مواجهات، حيث تعادل مع قطر، وخسر أمام العراق والسعودية، وفاز على الإمارات في آخر المواجهات.