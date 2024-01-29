شكرا لقرائتكم خبر عن عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي في مسجد المشير طنطاوي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقام عقب صلاة المغرب اليوم الإثنين، عزاء العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بعدما وافته المنية ظهر الجمعة الماضية.

وتحدث كثيرون عن "بديل" العامري فاروق في مجلس الإدارة وكيف تُجرى الانتخابات وموعدها لإختيار بديله ..وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

الأهلي سيقوم أولاً بتكليف خالد مرتجي أمين صندوق النادي بالقيام بمهام نائب الرئيس ويأتي في مقدمتها، رئاسة المكتب التنفيذي للنادي وهو ما يقوم به مرتجي منذ تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية يوم 7 نوفمبر الماضي حيث تولّى رئاسة أكثر من 3 أو 4 أجتماعات للمكتب التنفيذي.

المهمة الثانية للراحل العامري فاروق فى الأهلي كانت التوقيع على "شيكات" حال عدم تواجد رئيس النادي، حيث أن "الشيكات" تحتاج اثنين من التوقيعات، الأول لأمين الصندوق باعتباره المسئول المالي الأول في النادي، والثاني لرئيس النادي وحال عدم وجود الأخير يقوم نائبه بالتوقيع بدلاً منه وبعدما تعرض العامري فاروق لأزمته الصحية الأخيرة، تم اسناد مهمة التوقيع الثانية على "الشيكات" للدكتور محمد شوقي عضو المجلس باعتباره أكبر الأعضاء سناً والأقدم في المجلس.

وسيواصل أمين صندوق الأهلي القيام بأعمال نائب رئيس النادي لحين إجراء انتخابات في أقرب جمعية عمومية عادية ( موعدها نوفمبر المقبل) على منصب نائب الرئيس.

في الجمعية العمومية العادية المُقبلة سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس، ووقتها سيتم الترشّح على هذا المنصب ممن لهم حق الترشّح.

أما في حالة رغبة أحد المتواجدين بمجلس الأهلي الحالي الترشّح على منصب نائب الرئيس، سيتم إجراء انتخابات على منصب نائب الرئيس وعلى المنصب _أو المناصب_ التي أصبحت شاغرة في المجلس، فإذا قرر خالد مرتجي على سبيل المثال الترشح لمنصب نائب الرئيس سيتقدم بإستقالته من أمانة لصندوق ووقتها ستُجرى أنتخابات على نائب الرئيس وأمانة الصندوق وربما في العضوية حال رغبة أحد أعضاء المجلس في الترشح على أمانة الصندوق أو نائب رئيس النادي.