جدول مباريات اليوم الإثنين 29 يناير 2024 والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم الإثنين، الموافق 29 يناير 2024، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم، حيث سيكون محبي ومتابعي كرة القدم علي موعد بيوم كروي خالص، يتخلله مباريات في أمم أفريقيا، وكأس آسيا، بجانب مباريات في الدوري الإسباني والإيطالي.

ويأتي علي رأس المباريات المنتظرة اليوم، لقاء السنغال ونظيره كوت ديفوار، في قمة نهائية مبكرة ببطولة كأس الأمم الأفريقية، بجانب صدام قطر وفلسطين في بطولة كأس آسيا.

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم

الرأس الأخضر ضد موريتانيا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

السنغال ضد كوت ديفوار، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 1 Max".

مواعيد مباريات كأس أمم آسيا اليوم

العراق ضد الأردن، في تمام الواحدة والنصف مساءً بتوقيت مصر، الثانية والنصف بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN ASIAN CUP 1"، و"Alkass EXTRA One HD"، و"SSC1 HD".

قطر ضد فلسطين، في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN ASIAN CUP 1"، و"Alkass EXTRA One HD"، و"SSC1 HD".

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

خيتافي ضد غرناطة، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "beIN Sports HD 3".

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

ساليرنيتانا ضد روما، في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "AD SPORTS Premium 1".

موعد مباراة الهلال السعودي وإنتر ميامي في موسم الرياض اليوم

الهلال السعودي ضد انتر ميامي، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قنوات "beIN sports HD المفتوحة"، و"SSC"، وشبكة قنوات "MBC"، بالإضافة إلى تطبيق "شاهد".