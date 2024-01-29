سباحو سموحة يتألقون في اليوم الأول لبطولة منطقة الأسكندرية والدلتا لسباحة الزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - نجح سباحو نادي سموحة في فرض سيطرتهم على منافسات اليوم الأول من بطولة منطقة الاسكندرية والدلتا الشتوية 2024 للسباحة بالزعانف والمونو النقامة حاليا على مجمع الدكتور أسماعيل الاوليمبي للسباحة بنادي سموحة و ذلك بعد احرازهم ٣ ميداليات ذهبية وميداليتين فضية و 3 ميداليات برونزية

ففي سباق ال 50 متر سباحة بزعانف المونو

-استطاعت السباحة روقيه طارق مرحلة 15 سنة من الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية و أستطاعت السباحة يارا عاطف مرحلة 17 سنة من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

ونجحت السباحة چني السروجي مرحلة 19 سنة من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية و السباحة تقي مدحت مرحلة العمومي من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

و في سباق 100 متر بالزعانف المزدوجة

-استطاعت السباحة حلا شريف مرحلة 17 سنة من الحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية .

و في سباق ال 1500 متر بزعانف المونو

-استطاع سباح منتخب مصر الدولي أحمد عمرو مرحلة 17 سنة من الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية و حصد السباح أمجد نبيلمرحلة 15 سنة من الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية و حصل السباح مازن طارق مرحله 15 سنة من الحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية .

ويضم الجهاز الإداري و الفني كل من : مدربين المراحل أحمد حسني و مروان عبد الناصر و عمرو ابو حسيبه و مانو و حسام حسن و محمد عبد الناصر و كريم عبد العظيم المدير الإداري و مصطفي السيد" المدير الفني و طارق حجازي .