حكومة العراق تُعلن تخفيض ساعات العمل والدراسة بسبب أمم آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة العراقية ، تخفيض ساعات الدوام الرسمية “العمل” ، في كافة المؤسسات والدراسة ، لمتابعة مواجهة أسود الرافدين ظهر اليوم الإثنين أمام الأردن في منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الآسيوية.





وجاء في بيان الحكومة الرسمية الصادر من العراق أمس: "وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بأن يكون موعد انتهاء الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة ليوم الغد الإثنين، الساعة الثانية بعد الظهر، ليتسنى للموظفين متابعة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الأردني بكأس آسيا".

السعودية وكوريا الجنوبية في ثمن النهائي ..

على صعيد متصل ، يستضيف ستاد المدينة التعليمية بدولة قطر ، مواجهة منتخب السعودية وكوريا الجنوبية ، التي تقام لحساب منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة أمم آسيا مساء غد الثلاثاء .

وكانت اللجنة المنظمة للمباراة ، قد أعلنت خلال وقت سابق عن طرح تذاكر اللقاء بأسعار مقسمة على فئات كما يلي :الفئة الأولى 60 ريال قطري.

الفئة الثانية 45 ريال قطري.

الفئة الثالثة 25 ريال قطري.

ووصل سعر سعر تذكرة الفئة الأولى إلى مبلغ يقارب الـ 970 ريال قطري بعد عدم توافرها الآن على المنصة الرسمية لحجز تذاكر المواجهة ، وتوافرها في الأسواق الخارجية واحتكارها من البعض.

ومن المنتظر أن يلاقي الفائز من تلك المواجهة في ربع النهائي ، منتخب أستراليا الذي تأهل أمس الأحد عقب الفوز على أندونيسيا برباعية من دون رد في ثمن النهائي.