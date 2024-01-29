شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ"اتحاد الكرة": أنتم لسة مكملين معانا ولا إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هاجم الإعلامى أحمد شوبير مسئولو اتحاد الكرة بعد خروج المنتخب من دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، أمام الكونغو الديمقراطية.

وقال شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير اون سبورت، إن هناك من يطالب بـ رحيل فيتوريا، فمن الذى سيقوم بإقالته؟ المفترض اتحاد الكرة، ولكن هل اتحاد الكرة سيكمل ويستمر، مضيفا: "هو اتحاد الكرة هيقعد ومكمل أصلا؟ أنتم لسة مكملين معانا ولا إيه؟"

وطالب شوبير من الجبلاية الخروج والمواجهة، وعدم الصمت مضيفا:" لازم يبقى في خروج ومواجهة، لكن لا نريد ان نتعلم من أخطائنا".

وقال شوبير أن منتخب الشباب وكذلك الناشئين لم يحققوا المطلوب منهم في البطولات التي شاركو فيها وأضاف على أى أساس يعمل اتحاد الكرة، هل يتم وضع اساسات للمنتخبات، وما هي وظيفته وما هو عمله قائلا:" انتوا بتعملوا ايه" ، منذ عام 2010 حتى 2024 أى من 14 سنة لم نحقق أى بطولة.

واختتم شوبير أنه غير مقبول أن يخرج منتخب مصر أمام الكونغو فى البطولة، مع كل الاحترام لهم، ولكن هذا غير مقبول.