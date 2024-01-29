شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: المنتخب لم يتقدم خطوة من 13 سنة على آخر تتويج بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، على خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، ووداع المنافسات بركلات الترجيح 8/7، حيث كتب اكرامى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى X "تويتر سابقا": " 13 سنة مرت على آخر تتويج لمنتخب مصر، و5 سنوات مرت على إخفاق روسيا 2018، هل تقدمنا خطوة؟ هل تغير شيء؟.

وأضاف شريف إكرامى، كرة القدم اللعبة التي يحترم صناعتها العالم، متى سنستوعب أن العيب الأساسي والخلل العميق أساسه الفكر .. أساسه الثقافة الرياضية نفسها.. تغيير المدربين أو اللاعبين ليس إلا استبدال قشرة لأساس ضعيف..استعدو لسماع صيحات التغيير ونداء الإقالات وأصوات النقد والسخرية الذي سيؤدي في النهاية إلى لاشيء.. للأسف مستوى الكرة المصرية متناسب جداً مع مستوى إدارة الكرة فى مصر..كلاعب ينتمي لهذا المجال اعتذر أولاً لكرة القدم..واعتذر لشعب مصر الذي يعشق الكرة.