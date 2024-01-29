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شريف إكرامى: المنتخب لم يتقدم خطوة من 13 سنة على آخر تتويج بأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - علق شريف إكرامى حارس مرمى بيراميدز، على خروج منتخب مصر من بطولة أمم أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية، ووداع المنافسات بركلات الترجيح 8/7، حيث كتب اكرامى عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى X  "تويتر سابقا": " 13 سنة مرت على آخر تتويج لمنتخب مصر، و5 سنوات مرت على إخفاق روسيا 2018، هل تقدمنا خطوة؟ هل تغير شيء؟.

وأضاف شريف إكرامى، كرة القدم اللعبة التي يحترم صناعتها العالم، متى سنستوعب أن العيب الأساسي والخلل العميق أساسه الفكر .. أساسه الثقافة نفسها.. تغيير المدربين أو اللاعبين ليس إلا استبدال قشرة لأساس ضعيف..استعدو لسماع صيحات التغيير ونداء الإقالات وأصوات النقد والسخرية الذي سيؤدي في النهاية إلى لاشيء.. للأسف مستوى الكرة المصرية متناسب جداً مع مستوى إدارة الكرة فى مصر..كلاعب ينتمي لهذا المجال اعتذر أولاً لكرة القدم..واعتذر لشعب مصر الذي يعشق الكرة.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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