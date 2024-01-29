تشكيل منتخب قطر المتوقع لمواجهة فلسطين ثمن نهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب قطر "صاحب الأرض" لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، عندما يلتقي مع نظيره منتخب فلسطين، ضمن منافسات كأس آسيا التي تجرى أحداثها حاليا في قطر،وتقام المباراة على ملعب استاد البيت.

تشكيل قطر المتوقع ضد فلسطين كأس آسيا

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب قطر المباراة بقيادة مدربه تينتين ماركيز بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مشعل برشم

خط الدفاع: محمد وعد- لوكاس مينديش- المهدي على مختار- بسام الراوي

خط الوسط: عبدالعزيز حاتم- أحمد فتحي- مصطفى مشعل

خط الهجوم: أكرم عفيف- المعز على- يوسف عبدالرزاق.

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2024

من المقرر أن تنطلق مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

وتذاع مباراة قطر وفلسطين على قناة «beIN ASIAN CUP»، وعلى المجموعة السعودية على «SSC1 HD»، وعلى المجموعة الإماراتية عبر «Abu Dhabi Sports Asia 1».

كان المنتخب القطري أول المتأهلة للدور ثمن النهائي من البطولة، وصعد بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان والصين وطاجيكستان، فيما تأهل المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في تاريخه لدور الـ 16 من كأس آسيا، وصعد من المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب الإمارات الذي تأهل من المركز الثاني خلف إيران.