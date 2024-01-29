تشكيل منتخب فلسطين المتوقع لمواجهة قطر ثمن نهائي كأس آسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب فلسطين بقيادة مدربه كرم دبوب، لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم الإثنين، عندما يصطدم مع منتخب قطر "صاحب الأرض"، ضمن منافسات كأس آسيا التي تجرى أحداثها حاليا في قطر، وتقام المباراة على ملعب استاد البيت.

تشكيل فلسطين المتوقع ضد قطر في كأس آسيا

من المتوقع أن يبدأ منتخب فلسطين المباراة بقيادة مدربه كرم دبوب بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رامي حمادة

خط الدفاع: كاميلو سالدانيا- محمد صلاح- ميشيل تيرمانيني- مصعب البطاط

خط الوسط: محمود أبووردة- عدي خروب- عميد محاجنة

خط الهجوم: زيد القنبر- عدي دباغ- تامر صيام.

موعد مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا 2024

من المقرر أن تنطلق مباراة قطر وفلسطين في كأس آسيا اليوم الإثنين، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

وتذاع مباراة قطر وفلسطين على قناة «beIN ASIAN CUP»، وعلى المجموعة السعودية على «SSC1 HD»، وعلى المجموعة الإماراتية عبر «Abu Dhabi Sports Asia 1».

كان المنتخب القطري أول المتأهلة للدور ثمن النهائي من البطولة، وصعد بالعلامة الكاملة بعد الفوز على لبنان والصين وطاجيكستان، فيما تأهل المنتخب الفلسطيني للمرة الأولى في تاريخه لدور الـ 16 من كأس آسيا، وصعد من المركز الثالث في المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب الإمارات الذي تأهل من المركز الثاني خلف إيران.