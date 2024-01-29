أمم آسيا .. تشكيل منتخب الأردن في مواجهة العراق بثمن النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة العراق التي تنطلق في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد خليفة الدولي ، لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية.

ويمثل منتخب الأردن في اللقاء كل من ..

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين

الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي

الهجوم: يزن النعيمات

بينما يمثل منتخب العراق في اللقاء كل من :

حراسة المرمى: جلال حسن

الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - حسين علي - أحمد يحيى

الوسط: أمير العماري - أسامة رشيد - إبراهيم بايش - علي جاسم - يوسف الأمين

الهجوم: أيمن حسين.

كان منتخب العراق ، قد حسم تأهله إلى دور الـ 16 بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء تأهل الأردن ، عقب احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.