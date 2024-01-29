أمم آسيا .. تشكيل منتخب الأردن في مواجهة العراق بثمن النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الأردن ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة العراق التي تنطلق في الواحدة والنصف ظهر اليوم الأثنين بتوقيت القاهرة ، على ملعب ستاد خليفة الدولي ، لحساب دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الآسيوية.
ويمثل منتخب الأردن في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى
الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - إحسان حداد - سالم العجالين
الوسط: رجائي عايد - نزار الرشدان - موسى التعمري - علي علوان - محمود مرضي
الهجوم: يزن النعيمات
بينما يمثل منتخب العراق في اللقاء كل من :
حراسة المرمى: جلال حسن
الدفاع: سعد ناطق - ريبين سولاقا - حسين علي - أحمد يحيى
الوسط: أمير العماري - أسامة رشيد - إبراهيم بايش - علي جاسم - يوسف الأمين
الهجوم: أيمن حسين.
كان منتخب العراق ، قد حسم تأهله إلى دور الـ 16 بعد احتلاله صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، بينما جاء تأهل الأردن ، عقب احتلاله وصافة ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط.