مدرب كوريا الجنوبية يكشف سر لقطته المثيرة في كأس آسيا ويتغنى بـ مانشيني

علق كلينسمان مدرب منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، على لقطته الشهيرة في مباراة ماليزيا في كأس أمم آسيا، فيما تغنى بالمدير الفني للسعودية روبرتو مانشيني.

وكان مدرب كوريا الجنوبية قد أثار جدلًا كبيرًا بعد أن ابتسم حين تعادلت ماليزيا أمامه في آخر جولات دور المجموعات في كأس آسيا.

وقال مدرب اليابان في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: “متشوق لبدء مرحلة خروج المغلوب، نتأهب لمواجهة منتخب قوي مثل السعودية، متأكد أن الملعب سيكون مليء بالجماهير، هذه المباريات التي نتطلع لها”.

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وتابع: “لم أحاول أن أتفادى مواجهة اليابان، حصل لنا خطأ في المباراة الأخيرة واستقبلنا هدف، ابتسمت لأنني توقعت هذا الخطأ، عوقبنا في المباراة بسبب أخطأ غير متوقعة”.

وأضاف مدرب كوريا الجنوبية: “نُكن كل الاحترام للمنتخب السعودي، لديهم مدرب مميز واجهته كثيرًا وأعرفه، طابع المباريات الإقصائية مختلف تمامًا”.

ويلتقي منتخب السعودية بنظيره كوريا الجنوبية، غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم آسيا.