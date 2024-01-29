"نظرات مع عبارات غير لائقة".. حكاية أول كأس عالم للسيدات رفضت "فيفا" الاعتراف به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أصبحت مباريات كرة القدم النسائية اعتيادية بالنسبة للجمهور، بعدما كان يتم استقبالها بعلامات الاستفهام بشأن ممارسة السيدات للعبة الرجالية، إلا أن النسخة السابقة من كأس العالم للسيدات 2023، لفتت الأنظار إليها، بسبب المشاركة العربية لمنتخب المغرب وما حدث من لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني لكرة، على منصة تتويج إسبانيا باللقب.

وتعرض روبياليس للانتقادات بعد تقبيله لجيني هيرموسو، خلال استلام الميدالية الذهبية، ووصل الأمر إلى إيقافه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من ثم إقالته من منصبه.

وبدأت بطولة كأس العالم للسيدات عام 1991، وكانت فكرة رئيس "فيفا" حينها جواو هافيلانج، واستضافتها الصين، بمشاركة 12 منتخبا، وحصد منتخب الولايات المتحدة الأمريكية اللقب بالفوز على النرويج 2-1، لكن في الحقيقة البداية ليست من هذه النسخة، إذ أقيمت أول نسخة فعليا عام 1970 في إيطاليا، لكنها كانت غير رسمية.

وفي عام 1971، أقيمت بطولة كأس العالم للسيدات في المكسيك، بمشاركة 6 دول، الأرجنتين، الدنمارك، إنجلترا، فرنسا، إيطاليا، المكسيك، إلا أنها تعد البطولة "المنسية"، ووثق فيلم "كأس 71" أو "copa 71" ما حدث في هذه البطولة، وأجرى مقابلات مع اللاعبات اللواتي شاركن في تلك البطولة، تحدثن عن الصعوبات التي واجهناها.

وطرح الفيلم عدة أسئلة، لماذا أُخفِي عنّا حدث بتلك الشهرة والانتشار وحقق لمنظمه أموالاً طائلة وذاع صيته في العالم؟ لماذا يسعى الرجل الأبيض لإخفائه تمامًا لا منع أرشفته أو إعادة تكراره فقط ليظل سراً عشرات السنوات من دون أن يتحدث عنه أحد؟.

وعرض الفيلم مشهد للاعبة كرة القدم الأمريكية الشهيرة براندي تشاستين، التي كانت تلعب في مركز الهجوم وبعد إصابتها انتقلت إلى الدفاع بنصيحة من مدربها جيري سميث، وشاركت في كأس العالم للسيدات 1991، وفازت باللقب مرتين، لكنها ظهرت في المشهد مندهشة من وجود نسخة سابقة عن التي خاضتها وهي 1971.

ووفقا للفيلم، لم يكن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" هو المسؤول عن بطولة كأس العالم للسيدات 1971، إذ أن تنظيمها كان بواسطة الاتحاد المستقل لكرة القدم الأوروبية للسيدات، وحظيت البطولة بدعم مادي واستقبال وترحاب من الجمهور، وحشدت الجماهير في الملاعب لمشاهدة المباريات، ولا تزال هذه البطولة صاحبة الرقم القياسي لأكبر قرعة شهدها حدث رياضي نسائي على الإطلاق.

وأشار الفيلم إلى أن المباراة تم الموافقة عليها كمجرد حدث دعائي، لجلب أموال من الإعلانات، وحضر 110 آلاف مشجع النهائي، لكن رفض الاتحاد الدولي الاعتراف بالبطولة، وقالت البريطانية كارول ويلسون التي شاركت في كأس العالم في الفيلم: "تذكرت أنني اعتقدت أنني لن أرى شيئاً كهذا مرة أخرى في حياتي، لأنه منع علينا أن نشارك في بطولات رياضية".

ووصفت إحدى اللاعبات في الفيلم شعورها في البطولة: "بمجرد وجودي في التدريبات كنا نجد رجالاً يحدقون فينا ويقولون أشياء غير لائقة، حتى أن هناك جماهير كانت تطارد حافلاتنا".

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