شوبير يهتف على الهواء ضد اتحاد الكرة: "ماتسمعونا حسكم.. أيه اللي حصل عندكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه الإعلامي أحمد شوبير، هجم قوي على الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية من دور الـ16.

وخسر منتخب مصر أمس من نظيره الكونغو الديمقراطية، بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1\1.

قال "شوبير" في برنامجه الإذاعي: "هل احنا اتعلمنا من أخطائنا؟ أقسم بالله الجميع هيشوف نفس التصريحات اللي بتتقال مع الخروج كل مرة، أننا معندناش خطط".

وأضاف: "كل واحد دلوقتي طالع يقول مشي فيتوريا، طب هو مين اللي هيمشي فيتوريا؟ هو اتحاد الكرة لسه مكمل أصلا، ولسه هيقعد مكانه؟ ولا ما تسمعونا حسكم.. أيه اللي حصل عندكم".

أكمل: "فيتوريا لما يمشي، أنا سامع أن العقد بتاعه بينص أنك لازم تبلغه قبلها بـ 15 يوم، وفوقيها بوسة اللي هي 600 ألف يورو، يعني حتى العقود مبنعرفش نكتبها، ده مدرب تونس لما سألوه بعد الخروج، قالهم عقدي بيقول كدا أني رحلت خلاص لأن لازم نتأهل لقبل النهائي من أجل الاستمرار".

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